Евгений Кузнецов стал главной звездой матча с «Рейнджерс» 

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в ««Вашингтоне» на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
Главным героем матча стал российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, забросивший победную шайбу в овертайме. Также в активе уроженца Челябинска результативная передача.
Второй звездой матча стал вратарь победителей Брейден Холтби, отразивший 35 бросков. Тройку лучших замкнул его визави Хенрик Лундквист с 33 сейвами.