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«Бостон» без Ирвинга на выезде выиграл у «Юты»
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«Бостон» без Ирвинга на выезде выиграл у «Юты» 

Советский спорт 27 минут назад
У хозяев паркета больше всех набрал Донован Митчел — 22 очка и шесть передач, также на свой счет дабл-дабл из 14 очков и десяти передач записал Рики Рубио.
А у гостей самым результативным стал Джейлен Браун — 21 очко, пять подборов и три передачи.
Стоит отметить, лидер «Селтикс» защитник Кайри Ирвинг пропустил игру из-за болей в колене.
«Бостон» одержал пятую победу кряду и занимает второе место в Восточной конференции, а «Юта» расположилась на восьмой строчке на Западе, потерпев 33-е поражение в сезоне.
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