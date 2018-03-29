«Бостон» без Ирвинга на выезде выиграл у «Юты»

У хозяев паркета больше всех набрал Донован Митчел — 22 очка и шесть передач, также на свой счет дабл-дабл из 14 очков и десяти передач записал Рики Рубио

А у гостей самым результативным стал Джейлен Браун — 21 очко, пять подборов и три передачи.

Стоит отметить, лидер «Селтикс» защитник Кайри Ирвинг пропустил игру из-за болей в колене.

«Бостон» одержал пятую победу кряду и занимает второе место в Восточной конференции, а «Юта» расположилась на восьмой строчке на Западе, потерпев 33-е поражение в сезоне.