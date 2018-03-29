ЦСКА оштрафован на 30 тысяч евро после матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

ЦСКА оштрафован на 30 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники и бросание предметов на поле. «Црвена Звезда» заплатит 31 тысячу евро за блокировку лестниц и использование фейерверков.