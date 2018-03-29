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ЦСКА оштрафован на 30 тысяч евро после матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой»
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ЦСКА оштрафован на 30 тысяч евро после матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой» 

Советский спорт 2 часа назад
ЦСКА оштрафован на 30 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники и бросание предметов на поле.
«Црвена Звезда» заплатит 31 тысячу евро за блокировку лестниц и использование фейерверков.
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