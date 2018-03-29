Кидд, Нэш, Хилл и Чикс будут введены в Зал славы в 2018 году 

Легендарные в прошлом игроки НБА Джейсон Кидд, Стив Нэш, Моррис Чикс и Грант Хилл будут введены в Баскетбольный Зал славы в 2018 году, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Двое из них — Кидд и Чикс, выигрывали титул чемпионов НБА, в 2011 и 1983 году соответственно. По ряжу статистических показателей Кидд является одним из лучших игроков в истории НБА. Что касается Нэша и Хилла, то первый становился обладателем титула MVP регулярного чемпионата, участвовал в Матчах всех звёзд, а также дважды участвовал в финальных сериях конференции. Что касается Хилла, он также является многократным участником Матча всех звёзд и финалистом серии плей-офф Западной конференции.