Кидд, Нэш, Хилл и Чикс будут введены в Зал славы в 2018 году

Двое из них — Кидд и Чикс, выигрывали титул чемпионов НБА, в 2011 и 1983 году соответственно. По ряжу статистических показателей Кидд является одним из лучших игроков в истории НБА. Что касается Нэша и Хилла, то первый становился обладателем титула MVP регулярного чемпионата, участвовал в Матчах всех звёзд, а также дважды участвовал в финальных сериях конференции. Что касается Хилла, он также является многократным участником Матча всех звёзд и финалистом серии плей-офф Западной конференции.