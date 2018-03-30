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Нэш, Кидд и Хилл будут введены в Зал славы НБА в 2018 году
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Нэш, Кидд и Хилл будут введены в Зал славы НБА в 2018 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Легенды Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Кидд, Стив Нэш и Грант Хилл будут введены в баскетбольный Зал славы в 2018 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации обозревателя ESPN Эдриана Войнаровски, официальное объявление будет сделано во время «Финала четырех» Мужского баскетбольного турнира первого дивизиона (NCAA) — с 31 марта по 2 апреля.
Также в Зал славы будут включены бывший защитник «Филадельфии», а ныне ассистент главного тренера «Оклахома-Сити» Морис Чикс и многолетний сотрудник офиса НБА и клубный управленец Род Торн.
Ранее сообщалось, что форвард «Кливленда» Леброн Джеймс установил еще один рекорд НБА.
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