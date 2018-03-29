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СМИ: Кидд и Нэш будут введены в Зал славы баскетбола
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СМИ: Кидд и Нэш будут введены в Зал славы баскетбола 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. Джейсон Кидд и Стив Нэш будут введены в 2018 году в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает ESPN.
В него также войдут Грант Хилл и Морис Чикс. Официально весь список новых членов Зала славы будет объявлен 31 марта во время проведения «Финала четырех» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Кидд выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1994 по 2013 год за клубы «Даллас», в составе которого стал чемпионом НБА в 2011 году, «Финикс», Нью— Джерси", «Нью-Йорк Никс». Он 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Разыгрывающий набирал в среднем 12,6 очка за матч, делал по 6,3 подбора и 8,7 передачи. Кид является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.
Нэш выступал в НБА с 1996 по 2015 год за «Финикс», «Даллас» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Нэш дважды признавался самым ценным игроком НБА и восемь раз принимал участие в Матчах звезд. Канадский разыгрывающий набирал в среднем 14,3 очка за матч, делал по 3 подбора и 8,5 передачи.
Зал славы имени Джеймса Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие весомый вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд (штат Массачусетс, США).
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