СМИ: Кидд и Нэш будут введены в Зал славы баскетбола

В него также войдут Грант Хилл Морис Чикс . Официально весь список новых членов Зала славы будет объявлен 31 марта во время проведения «Финала четырех» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Кидд выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1994 по 2013 год за клубы «Даллас», в составе которого стал чемпионом НБА в 2011 году, «Финикс», Нью— Джерси", «Нью-Йорк Никс». Он 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Разыгрывающий набирал в среднем 12,6 очка за матч, делал по 6,3 подбора и 8,7 передачи. Кид является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Нэш выступал в НБА с 1996 по 2015 год за «Финикс», «Даллас» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Нэш дважды признавался самым ценным игроком НБА и восемь раз принимал участие в Матчах звезд. Канадский разыгрывающий набирал в среднем 14,3 очка за матч, делал по 3 подбора и 8,5 передачи.