«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Ставка: индивидуальный тотал Расселла Уэстбрука меньше 26,5 очков с коэффициентом 1.9.

«Под вопросом состояние Олдриджа, поэтому прогнозировать победителя матча не станем, остановив выбор на индивидуальных показателях. От добра добра не ищут, следовательно, выбор рубрики пал на низовой матч для Уэстбрука, ведь подобная ставка уже проходила. В нынешнем регулярном чемпионаты коллективы уже трижды бились друг с другом, но неизменным оставалось одно: Рассел ни разу не набрал даже 23 очка.

Попович, возможно, лучше Билли Донована знает сильные и слабые стороны разыгрывающего «Оклахомы», что позволяет Грегу организовывать оборону «Спёрс» максимально неудобной для оппонента. Перевод во вторую пятёрку Тони Паркера позволил омолодить заднюю линию «Сан-Антонио» и добавить ей атлетизма. Выход в старте физически одарённого Мюррея способствует качественному сопротивлению главной звезде «Тандер»

Средняя результативность разыгрывающего «Оклахомы» составляет порядка 25 очков за встречу, но букмекеры задрали планку сразу на 1,5 балла. Уже три встречи подряд Уэстбрук не отмечался трипл-даблом, а любители баскетбола прекрасно знают отношение реактивного малыша к различным статистическим показателям. Поэтому Расселл скорее сосредоточится не на собственной результативности, а подборах и ассистах. Заметим, что весь поединок прогнозируется достаточно низовым и с большой долей вероятности пройдёт в медленном темпе с изобилием борьбы, а в таких условиях лидеру «Тандер» будет сложнее перекрыть предложенный тотал», — отметил Прокофьев.

Старт встречи — 30 марта в 3:00 мск.