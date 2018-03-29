«Химки» проиграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС , 29 марта. Подмосковный клуб «Химки» на своей площадке со счетом 64:73 уступил турецкому «Фенербахче» в матче 29-го тура Евролиги по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед , набравший 19 очков, у «Фенербахче больше всех очков набрал Бред Ванамакер — 14.

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала.

В турнирной таблице „Химки“ занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, „Фенербахче“ идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.

В заключительном туре группового этапа „Химки“ 5 апреля на выезде сыграют с испанской „Барселоной“, „Фенербахче“ в тот же день встретится с испанской „Уникахой“.