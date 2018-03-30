Кидд может стать следующим тренером «Финикс Санз»

Бывший тренер «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд , в предстоящее межсезонье может возглавить «Финикс Санз», сообщает Clutch Points. Специалист лишился работы в «Милуоки»в ходе нынешнего регулярного чемпионата и до сих пор остаётся не у дел.

Кидд занимается тренерской деятельностью с 2013 года. В 2014 году он вывел «Бруклин Нетс» в полуфинал Восточной конференции. С «Милуоки» он дважды становился участником плей-офф. Всего в качестве тренера в регулярных чемпионатах он провёл 373 матча, в 183 из них одержав победы.

Что касается «Финикса», то на протяжении нескольких лет коллектив из Аризоны является аутсайдером Западной конференции, не исключением стал и нынешний сезон. К слову в бытность игроком, Кидд защищал цвета «Финикса» в течение пяти лет.