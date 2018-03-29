Астахов: «Химки» достойно сыграли с «Фенербахче» и прибавят в плей-офф Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Баскетбольный клуб «Химки» выглядел достойно в матче против действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче», и в плей-офф будет играть еще сильнее. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Астахов

В четверг подмосковные «Химки» на своей площадке со счетом 64:73 уступили турецкому «Фенербахче» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"У нас есть оптимизм перед плей-офф. В матче против лучшего клуба Европы мы действовали без трех игроков основы, но навязали борьбу, и попади свои броски, могли побороться в конце матча, — сказал Астахов. — Но в плей-офф мы прибавим и будем сильнее. Вернутся в строй Зубков и Ханикат".

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала. В турнирной таблице «Химки» занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, «Фенербахче» идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.