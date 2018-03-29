Ещё
Сергей Моня: «Против „Фенербахче“ мы продержались три четверти»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Моня: «Против „Фенербахче“ мы продержались три четверти» 

Sports.ru 1 час назад
Капитан «Химок» Сергей Моня назвал причины поражения в матче Евролиги с «Фенербахче» (64:73).
«Мы сыграли плохо, проиграли. Мы думали, что победим и поднимемся в таблице, но не смогли. Остается надеяться на последний матч с «Барселоной». В игре с «Фенербахче» мы продержались три четверти, а потом началось… Мы провалились на очков шесть-семь, и соперник довел игру до победы. «Фенербахче» — опытная команда, они грамотно разыгрывали мяч весь матч. Они сегодня сыграли хорошо. У нас же были проблемы с подбором.
Травмы — это часть нашей профессии, часть длинного сезона. У нас достаточно игроков, которые могут выйти на площадку. Так получилось, что сегодня у нас в заявке было десять человек. Но и с десятью можно играть, я не вижу в этом никаких проблем. Это не причина нашего поражения от «Фенербахче», — передает слова Мони «Р-Спорт».
Это неполный текст новости
Sports.ru: последние новости
Игрок G-лиги потерял сознание во время матча и был срочно госпитализирован Вячеслав Зайцев: «В целом игра с «Фенербахче» получилась равной» Грант Хилл, Джейсон Кидд и Стив Нэш будут введены в Зал славы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России12
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Медведева нашла новую работу1
Россиян попросили не ездить в США2
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение