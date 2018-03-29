Сергей Моня: «Против „Фенербахче“ мы продержались три четверти»

Капитан «Химок» Сергей Моня назвал причины поражения в матче Евролиги с «Фенербахче» (64:73).

«Мы сыграли плохо, проиграли. Мы думали, что победим и поднимемся в таблице, но не смогли. Остается надеяться на последний матч с «Барселоной». В игре с «Фенербахче» мы продержались три четверти, а потом началось… Мы провалились на очков шесть-семь, и соперник довел игру до победы. «Фенербахче» — опытная команда, они грамотно разыгрывали мяч весь матч. Они сегодня сыграли хорошо. У нас же были проблемы с подбором.

Травмы — это часть нашей профессии, часть длинного сезона. У нас достаточно игроков, которые могут выйти на площадку. Так получилось, что сегодня у нас в заявке было десять человек. Но и с десятью можно играть, я не вижу в этом никаких проблем. Это не причина нашего поражения от «Фенербахче», — передает слова Мони «Р-Спорт».

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