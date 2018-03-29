Дабл-дабл Эртеля помог «Барселоне» разгромить «Анадолу Эфес»

«Барселона» добыла уверенную выездную победу над «Анадолу Эфес» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Каталонцы с первых минут поединка захватили инициативу и к концу второй четверти уже вели с разницей в 21 очко. В третьей десятиминутке хозяева сумели отыграть семь очков. Но уже в следующем игровом отрезке «Барселона» пресекла попытки стамбульцев вернуться в игру, оформив победу с разгромным счётом 107:83.