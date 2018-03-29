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Дабл-дабл Эртеля помог «Барселоне» разгромить «Анадолу Эфес»
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Дабл-дабл Эртеля помог «Барселоне» разгромить «Анадолу Эфес» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Барселона» добыла уверенную выездную победу над «Анадолу Эфес» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Каталонцы с первых минут поединка захватили инициативу и к концу второй четверти уже вели с разницей в 21 очко. В третьей десятиминутке хозяева сумели отыграть семь очков. Но уже в следующем игровом отрезке «Барселона» пресекла попытки стамбульцев вернуться в игру, оформив победу с разгромным счётом 107:83.
Самым результативным в составе победителей стал Томас Эртель, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 передач. У хозяев 19 очков в свой актив записал Брок Мотум.
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