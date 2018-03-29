17 очков Хэкетта не помогли «Бамбергу» уйти от поражения в матче с «Миланом»

«Бамберг» потерпел домашнее поражение от «Милана» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч прошёл в напряжённой и упорной борьбе, а лидерство в ходе встречи переходило от одной команды к другой несколько раз.

После первой половины поединка счёт на табло был равный — 43:43. В третьей четверти «Бамберг» вышел вперёд, а на старте четвёртой четверти оторвался от противника на 6 очков. Тем не менее уверенная игра итальянской команды в концовке помогла ей вырвать победу — 83:78.