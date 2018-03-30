Ещё
Аналитики: ЦСКА не оставит шансов «Жальгирису» в Каунасе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: ЦСКА не оставит шансов «Жальгирису» в Каунасе 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Букмекеры.рф
30 марта состоится матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Жальгирисом» и ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.40. Шансы литовского клуба оценены в 3.30, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 19.0.
Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 3.20, а на победу ЦСКА — за 1.36.
Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.91, а на ТМ 168,5 очка — 1.85. Победа российского клуба с форой "-5,5" оценивается в 1.80, победа литовцев с форой "+5,5" — в 2.00.
Чемпионат.com: последние новости
«Сан-Антонио» переиграл «Оклахому», Олдридж заработал дабл-дабл «Индиана» вырвал победу над «Сакраменто», Боян Богданович отметился 25 очками Как турецкие фанаты поддержали Кемерово. Фото с матча «Химки» — «Фенербахче»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение