Аналитики: ЦСКА не оставит шансов «Жальгирису» в Каунасе

30 марта состоится матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Жальгирисом» и ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.40. Шансы литовского клуба оценены в 3.30, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 19.0.

Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 3.20, а на победу ЦСКА — за 1.36.

Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.91, а на ТМ 168,5 очка — 1.85. Победа российского клуба с форой "-5,5" оценивается в 1.80, победа литовцев с форой "+5,5" — в 2.00.