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Димитрис Итудис: Мы знаем, каково играть на паркете в Каунасе
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Димитрис Итудис: Мы знаем, каково играть на паркете в Каунасе 

Советский спорт 27 минут назад
«Определенно „Жальгирис“ — одна из команд, которые стараются занять как можно более высокое место в зоне плей-офф. Они солидно выглядят по ходу сезона, будут высоко мотивированы в оставшихся матчах и их будут подталкивать болельщики.
Ожидаем сложной игры в отличной атмосфере. Мы знаем, каково играть на паркете в Каунасе. У нас тоже будет достаточно мотивации, чтобы сыграть серьезно. Именно такой подход мы демонстрируем на протяжении многих лет, и мы доказали это в недавней встрече с „Химками“, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, матч „Жальгирис“ — ЦСКА состоится сегодня, 30 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. „Советский спорт“ проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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