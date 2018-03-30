Димитрис Итудис: Мы знаем, каково играть на паркете в Каунасе

«Определенно „Жальгирис“ — одна из команд, которые стараются занять как можно более высокое место в зоне плей-офф. Они солидно выглядят по ходу сезона, будут высоко мотивированы в оставшихся матчах и их будут подталкивать болельщики.

Ожидаем сложной игры в отличной атмосфере. Мы знаем, каково играть на паркете в Каунасе. У нас тоже будет достаточно мотивации, чтобы сыграть серьезно. Именно такой подход мы демонстрируем на протяжении многих лет, и мы доказали это в недавней встрече с „Химками“, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч „Жальгирис“ — ЦСКА состоится сегодня, 30 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. „Советский спорт“ проведет текстовую трансляцию этого противостояния.