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Тренер ПБК ЦСКА Итудис связал поражение от «Жальгириса» с отсутствием мотивации
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Тренер ПБК ЦСКА Итудис связал поражение от «Жальгириса» с отсутствием мотивации 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 31 марта. Отсутствие мотивации стало причиной поражение российского ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги от литовского «Жальгириса». Такое мнение высказал главный тренер армейского клуба Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс-служба турнира.
ЦСКА в гостях проиграл «Жальгирису» со счетом 73:85 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский клуб ранее досрочно оформил выход в плей-офф турнира.
"Я хотел бы поздравить «Жальгирис» с заслуженной победой, — сказал Итудис. — Мотивация — это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков".
В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице, 5 апреля примет сербскую «Црвену Звезду».
ТАСС: последние новости
Тренер ПБК ЦСКА Итудис связал поражение от "Жальгириса" с отсутствием мотивации СМИ: Кидд и Нэш будут введены в Зал славы баскетбола Определились все участники плей-офф баскетбольной Евролиги
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