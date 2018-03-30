«Вашингтон» уступил «Детройту», Драммонд оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» победил «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершилась со счётом 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26) в пользу хозяев.