«Вашингтон» уступил «Детройту», Драммонд оформил дабл-дабл 

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» победил «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершилась со счётом 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26) в пользу хозяев.
Лучшим игроком матча стал центровой «Пистонс» Андре Драммонд, заработавший дабл-дабл из 24 очков и 23 подборов. Энтони Толливер и Реджи Баллок набрали по 14 очков. Реджи Джексон оформил 13 очков. В составе «Уизардс» самым результативным стал защитник Брэдли Бил, в активе которого 15 очков. Марчин Гортат заработал дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.