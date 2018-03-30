Ещё
«Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
В составе «Миннесоты» 4 (1+3) очка набрал защитник Мэтт Дамба. Дубль оформил форвард Зак Паризе. Также две результативные передачи на свой счёт записал Райан Сутер. У «Далласа» по шайбе забросили Джейми Бенн и Девин Шор.
Российский форвард «звёзд» Александр Радулов провёл на льду 25 минут 36 секунд, нанёс 4 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». «Даллас Старз» потерпел девятое поражение в последних десяти встречах.
Чемпионат.com: последние новости
«Майами» переиграл «Чикаго», Ричардсон набрал 22 очка «Сан-Антонио» переиграл «Оклахому», Олдридж заработал дабл-дабл «Вашингтон» уступил «Детройту», Драммонд оформил дабл-дабл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет11
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
Медведева нашла новую работу6
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение