«Индиана» вырвал победу над «Сакраменто», Боян Богданович отметился 25 очками

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» справился с «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в «Голден Уан-центре» и завершилась победой гостей со счётом 106:103 (28:28, 33:28, 18:23, 27:24).

Самым результативным игроком «Индианы» стал форвард Боян Богданович, набравший 25 очков. Виктор Оладипо отметился 224 очками. Таддеус Янг покинул пакет с 18 очками. В составе «Сакраменто» лучшим стал Богдан Богданович, оформивший 21 очко. Бадди Хилд набрал 20 очков, Уилли Коли-Стайн — 19.

«Индиана Пэйсерс» одержал четвёртую победу подряд.