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«Индиана» вырвал победу над «Сакраменто», Боян Богданович отметился 25 очками
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«Индиана» вырвал победу над «Сакраменто», Боян Богданович отметился 25 очками 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» справился с «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в «Голден Уан-центре» и завершилась победой гостей со счётом 106:103 (28:28, 33:28, 18:23, 27:24).
Самым результативным игроком «Индианы» стал форвард Боян Богданович, набравший 25 очков. Виктор Оладипо отметился 224 очками. Таддеус Янг покинул пакет с 18 очками. В составе «Сакраменто» лучшим стал Богдан Богданович, оформивший 21 очко. Бадди Хилд набрал 20 очков, Уилли Коли-Стайн — 19.
«Индиана Пэйсерс» одержал четвёртую победу подряд.
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