Райан Сутер выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер , выбыл из строя до конца сезона из-за перелома лодыжки, сообщается в официальном «твиттере» «Миннесоты».

33-летний игрок получил травму 30 марта в матче с «Даллас Старз». Сообщается, что игроку потребуется операция.

В нынешнем сезоне Сутер является самым результативным защитником «Уайльдс». В 78 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 51 (6+45) очко при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафа.

За четыре матча до конца регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» занимает 5 место в западной конференции НХЛ.