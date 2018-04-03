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Райан Сутер выбыл до конца сезона из-за травмы
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Райан Сутер выбыл до конца сезона из-за травмы 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер, выбыл из строя до конца сезона из-за перелома лодыжки, сообщается в официальном «твиттере» «Миннесоты».
33-летний игрок получил травму 30 марта в матче с «Даллас Старз». Сообщается, что игроку потребуется операция.
В нынешнем сезоне Сутер является самым результативным защитником «Уайльдс». В 78 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 51 (6+45) очко при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафа.
За четыре матча до конца регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» занимает 5 место в западной конференции НХЛ.
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