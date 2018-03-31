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Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в чемпионате Германии
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Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в чемпионате Германии 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение дортмундской «Боруссии» в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Роберт Левандовски, также отличились Хамес Родригес, Томас Мюллер и Франк Рибери.
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур "Бавария" (Мюнхен) — «Боруссия» (Дортмунд) — 6:0 Голы: 1:0 — Левандовски, 5; 2:0 — Родригес, 14; 3:0 — Мюллер, 23; 4:0 — Левандовски, 44; 5:0 — Рибери, 45+1; 6:0 — Левандовски, 87
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