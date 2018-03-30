24 очка Дончича помогли «Реалу» победить «Црвену Звезду» 

«Реал» добыл выездную победу над «Црвеной Звездой» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Невзирая на неудачное начало в исполнении хозяев, в дальнейшем встреча прошла в напряжённой борьбе. Уступая по ходу матча 11 очков, команда из Сербии сумела навязать борьбу фаворитам. На последней минуте матча счёт на табло был равным — 79:79. Однако точная дальняя попытка одного из лидеров «Реала» Луки Дончича на последней секунде матча принесла его команде победу — 82:79.
Самым результативным в составе победителей стал всё тот же Дончич, собравший коллекцию из 24 очков, 9 подборов, 4 передач и 3 перехватов. У «Црвены Звезды» дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов в активе Алена Омича.