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ЦСКА уступил «Жальгирису» в матче Евролиги
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ЦСКА на выезде уступил «Жальгирису» в матче Евролиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА на выезде уступил латвийскому "Жальгирису" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:73 в пользу хозяев, сообщает ТАСС.
В составе армейцев лучшим стал Нандо де Коло, который набрал 18 очков.
Самым результативным у победителей оказался Брендон Дэвис, записавший на свой счет 17 баллов.
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур"Жальгирис" (Каунас, Литва) — ЦСКА (Москва, Россия) — 85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13)"Жальгирис": Дэвис, Пэнгос, Удрих, Янкунас, Саюс, Масюлис, Милакнис, Мичич, Уайт, Каваляускас, Валинскас, УлановасЦСКА: де Коло, Радд, Фридзон, Вестерманн, Антонов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хиггинс, Курбанов, Хайнс, Хантер
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