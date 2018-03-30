ЦСКА уступил «Жальгирису» в матче Евролиги

ЦСКА на выезде уступил «Жальгирису» в матче Евролиги

Московский ЦСКА на выезде уступил латвийскому "Жальгирису" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:73 в пользу хозяев, сообщает ТАСС

В составе армейцев лучшим стал Нандо де Коло, который набрал 18 очков.

Самым результативным у победителей оказался Брендон Дэвис, записавший на свой счет 17 баллов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур"Жальгирис" (Каунас, Литва) — ЦСКА (Москва, Россия) — 85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13)"Жальгирис": Дэвис, Пэнгос, Удрих, Янкунас, Саюс, Масюлис, Милакнис, Мичич, Уайт, Каваляускас, Валинскас, УлановасЦСКА: де Коло, Радд, Фридзон, Вестерманн, Антонов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хиггинс, Курбанов, Хайнс, Хантер