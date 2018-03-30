Кесси: «Я забью, а „Милан“ обыграет „Ювентус“ со счётом 2:0»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси с оптимизмом ждёт матча с «Ювентусом».

— Мы всегда играем на победу, и матч с «Ювентусом» не станет исключением. Нам нужны три очка. «Ювентус» — сильный соперник, игра будет весьма сложной, но мы поедем в Турин, чтобы сыграть в свой футбол и вернуться с тремя очками, — заявил 21-летий игрок Sky Sport Italia. — Мы должны продолжать прогрессировать, и будет чудесно добиться позитивного результата в гостях. Результат матча? Я забью, и мы победим 2:0.

В этом сезоне в 27 матчах Серии А Кесси забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.