Тренер ЦСКА назвал причины поражения от «Жальгириса» в матче Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против литовского «Жальгириса», сообщает ТАСС

"Я хотел бы поздравить «Жальгирис» с заслуженной победой. Мотивация — это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков", — сказал Итудис.