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Тренер ЦСКА назвал причины поражения от «Жальгириса» в матче Евролиги
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Тренер ЦСКА назвал причины поражения от «Жальгириса» в матче Евролиги 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против литовского «Жальгириса», сообщает ТАСС.
"Я хотел бы поздравить «Жальгирис» с заслуженной победой. Мотивация — это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков", — сказал Итудис.
Встреча между ЦСКА и «Жальгирисом» завершилась со счетом 73:85 в пользу литовской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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