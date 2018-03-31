Тренер ЦСКА назвал причины поражения от «Жальгириса» в матче Евролиги 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против литовского «Жальгириса», сообщает ТАСС.
"Я хотел бы поздравить «Жальгирис» с заслуженной победой. Мотивация — это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков", — сказал Итудис.
Встреча между ЦСКА и «Жальгирисом» завершилась со счетом 73:85 в пользу литовской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.