Хемес: «В матче с „Реалом“ нужно играть на победу»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес настаивает, что команде придется бороться за сохранение прописки в Ла Лиге.

"Мы не знаем, сколько нам нужно очков, чтобы спастись. Это зависит от множества факторов", — объяснил Хемес на предматчевой пресс-конференции. «В первую очередь это зависит от того, выиграет ли свой матч „Леванте“, и уже после, если он проиграет, ситуация будет зависеть от нас. Ранее я думал, что нам хватит 31 или 32 очка, но времена меняются».

"Если «Леванте» выиграет, нам потребуется больше очков — это простая математика, но простого подсчета недостаточно, мы должны заработать как можно больше очков. Мы должны побеждать в последующих играх, потому что те, кто проигрывает, выбывают".