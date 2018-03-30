Ещё
Хемес: «В матче с „Реалом“ нужно играть на победу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хемес: «В матче с „Реалом“ нужно играть на победу» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес настаивает, что команде придется бороться за сохранение прописки в Ла Лиге.
"Мы не знаем, сколько нам нужно очков, чтобы спастись. Это зависит от множества факторов", — объяснил Хемес на предматчевой пресс-конференции. «В первую очередь это зависит от того, выиграет ли свой матч „Леванте“, и уже после, если он проиграет, ситуация будет зависеть от нас. Ранее я думал, что нам хватит 31 или 32 очка, но времена меняются».
"Если «Леванте» выиграет, нам потребуется больше очков — это простая математика, но простого подсчета недостаточно, мы должны заработать как можно больше очков. Мы должны побеждать в последующих играх, потому что те, кто проигрывает, выбывают".
Перед 30-м туром «Лас-Пальмас» занимает 18-ю строчку в таблице, отставая от спасительной 17-й, которую сейчас занимает «Леванте», на 6 очков. 31 марта команду ждёт домашний матч с "Реалом". Начало встречи в 19:30 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Кесси: "Я забью, а "Милан" обыграет "Ювентус" со счётом 2:0" Ляказетт сможет сыграть против ЦСКА Роналду не сыграет против "Лас-Пальмаса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение