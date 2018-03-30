Хемес: «В матче с „Реалом“ нужно играть на победу» 

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес настаивает, что команде придется бороться за сохранение прописки в Ла Лиге.
"Мы не знаем, сколько нам нужно очков, чтобы спастись. Это зависит от множества факторов", — объяснил Хемес на предматчевой пресс-конференции. «В первую очередь это зависит от того, выиграет ли свой матч „Леванте“, и уже после, если он проиграет, ситуация будет зависеть от нас. Ранее я думал, что нам хватит 31 или 32 очка, но времена меняются».
"Если «Леванте» выиграет, нам потребуется больше очков — это простая математика, но простого подсчета недостаточно, мы должны заработать как можно больше очков. Мы должны побеждать в последующих играх, потому что те, кто проигрывает, выбывают".
Перед 30-м туром «Лас-Пальмас» занимает 18-ю строчку в таблице, отставая от спасительной 17-й, которую сейчас занимает «Леванте», на 6 очков. 31 марта команду ждёт домашний матч с "Реалом". Начало встречи в 19:30 МСК.