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С. Родригес — о поражении от «Жальгириса»: ЦСКА провёл очень плохой матч
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С. Родригес — о поражении от «Жальгириса»: ЦСКА провёл очень плохой матч 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Испанский баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес считает, что «Жальгирис» сыграл лучше, чем ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги, закончившемся поражением армейцев (85:73).
Однако это поражение не имело для ЦСКА никакого значения, так как они досрочно гарантировали себе первое место по итогам первой части турнира.
«Мы провели очень плохой матч. Мы сыграли не так, как мы это делали в предыдущих встречах. Надо признать, что «Жальгирис» сыграл намного лучше, чем мы», — цитирует официальный сайт Евролиги Родригеса.
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