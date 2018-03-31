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«Филадельфия» победила «Атланту», Бен Симмонс оформил трипл-дабл
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«Филадельфия» победила «Атланту», Бен Симмонс оформил трипл-дабл 

Чемпионат.com 48 минут назад
Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Атланта Хоукс» на домашней площадке потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» со счётом 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15). Хозяева потерпели 11-е поражение в последних 12 матчах.
Самым результативным игроком встречи в составах обеих команд стал форвард «Сиксерс» Эрсан Ильясова, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов. Разыгрывающий гостей Бен Симмонс оформил трипл-дабл (13 очков, 12 подборов, 11 передач).
Форвард «Филадельфии» Амир Джонсон сделал 11 подборов, не набрав ни одного очка.
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