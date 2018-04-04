Ещё
Андрей Василевский стал главной звездой матча с «Бостоном»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Василевский стал главной звездой матча с «Бостоном» 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска, оформил восьмой шат-аут в сезоне и стал главной звездой матча. Второй звездой признан канадский защитник «Тампы» Брэйдон Коберн, сделавший две результативные передачи. Тройку лучших замкнул американский нападающий «молний» Райан Кэллахен с двумя голевыми передачами.
Чемпионат.com: последние новости
"Нью-Джерси" разгромил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ "Аризона" разгромила "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ Эксперт: петербургский СКА многие эпизоды доигрывает не до конца
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Горько: когда будет свадьба Шараповой10
Задержан экс-директор РФБ Домани1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение