Бросок Грина с сиреной принёс победу «Хьюстону» над «Финиксом»

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» одержал тяжелую победу над «Финикс Санз». Встреча состоялась в Хьюстоне в «Тойота-центре» и завершилась победой хозяев — 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17).

Судьба матча решилась в концовке. «Рокетс» за секунду уступали со счётом 101:103, но трёхочковый Джеральда Грина с сиреной принёс победу лидеру Ассоциации. «Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд.

Видео опубликовано в официальном «твиттере» НБА.