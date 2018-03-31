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Бросок Грина с сиреной принёс победу «Хьюстону» над «Финиксом»
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Бросок Грина с сиреной принёс победу «Хьюстону» над «Финиксом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» одержал тяжелую победу над «Финикс Санз». Встреча состоялась в Хьюстоне в «Тойота-центре» и завершилась победой хозяев — 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17).
Судьба матча решилась в концовке. «Рокетс» за секунду уступали со счётом 101:103, но трёхочковый Джеральда Грина с сиреной принёс победу лидеру Ассоциации. «Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джеймс Харден, заработавший дабл-дабл из 28 очков и 10 передач. Пи Джей Такер набрал 18 очков, Джо Джонсон — 16. Герой матча Джеральд Грин ограничился 15 очками. В составе «Санз» лучшим стал форвард Джош Джексон, в активе которого 27 очков. Трой Дэниелс оформил 23 очка. Тайлер Юлис (16 очков, 12 передач) и Маркис Крисс (12 очков, 11 подборов) заработали по дабл-даблу.
Видео опубликовано в официальном «твиттере» НБА.
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 Ещё 2 источника 
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