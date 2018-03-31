Ещё
Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Нью-Орлеан»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Нью-Орлеан» 

Чемпионат.com 1 час назад
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» был сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс». Матч состоялся в Кливленде на «Куикен Лоанс-Арене» и завершился со счётом 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23) в пользу хозяев.
Лучшим игроком встречи стал лидер «Кавс» Леброн Джеймс, которому одного подбора не хватило до трипл-дабла (27 очков, 9 подборов, 11 передач). Джордан Кларксон набрал 23 очка, Родни Худ — 16. В составе «Пеликанс» 25 баллов в активе Джру Холидея. Никола Миротич отметился 20 очками, Энтони Дэвис — 16.
«Кливленд Кавальерс» одержал седьмую победу в последних восьми играх.
Фотография опубликована в официальном «твиттере» НБА.
Чемпионат.com: последние новости
«Филадельфия» победила «Атланту», Бен Симмонс оформил трипл-дабл «Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал Бен Симмонс – второй в истории НБА, оформивший 10 трипл-даблов в дебютном сезоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бах поблагодарил Ким Чен Ына за вклад в Олимпиаду1
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение