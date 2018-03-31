Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Нью-Орлеан» 

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» был сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс». Матч состоялся в Кливленде на «Куикен Лоанс-Арене» и завершился со счётом 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23) в пользу хозяев.
Лучшим игроком встречи стал лидер «Кавс» Леброн Джеймс, которому одного подбора не хватило до трипл-дабла (27 очков, 9 подборов, 11 передач). Джордан Кларксон набрал 23 очка, Родни Худ — 16. В составе «Пеликанс» 25 баллов в активе Джру Холидея. Никола Миротич отметился 20 очками, Энтони Дэвис — 16.
«Кливленд Кавальерс» одержал седьмую победу в последних восьми играх.
Фотография опубликована в официальном «твиттере» НБА.