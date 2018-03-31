«Оклахома» в ОТ проиграла «Денверу», несмотря на 33 очка Уэстбрука

«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась в овертайме со счетом 126:125 в пользу гостей.

В еще одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях вырвал победу над «Даллас Маверикс» — 93:92.