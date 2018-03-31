«Оклахома» в ОТ проиграла «Денверу», несмотря на 33 очка Уэстбрука 

«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась в овертайме со счетом 126:125 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал Пол Миллсэп, набравший 36 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл — 23 очка, 16 подборов. Разыгрывающий ”Тандер” РАсселл Уэстбрук набрал 33 очка, сделал 13 передач и 9 подборов.
В еще одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в гостях вырвал победу над «Даллас Маверикс» — 93:92.