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Трипл-дабл Уэстбрука позволил «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан»
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Трипл-дабл Уэстбрука позволил «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Оклахома-Сити Тандер» победила «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 109:104, сообщает ТАСС.
Победу «Оклахоме» принес трипл-дабл Рассела Уэстбрука (26 очков, 15 подборов, 13 передач). У «Пеликанс» Энтони Дэвис отметился 25 очками и 11 подборами.
"Тандер" прервали трехматчевую серию поражений, а «Пеликанс» потерпели четвертое поражение подряд.
В другом матче «Детройт» обыграл «Бруклин» (108:96).
НБА. Регулярный чемпионат "Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома) — 104:109 (28:20, 22:33, 25:27, 29:29)
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