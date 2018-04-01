Дабл-даблы Уолла и Портера помогли «Вашингтону» победить «Шарлотт»

«Вашингтон Уизардс» одержал домашнюю победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, на перерыв команды ушли при счёте 51:50 в пользу гостей.

Определяющей в поединке стала третья четверть, в которой «Вашингтон» совершил впечатляющий спурт, оторвавшись от соперников на 13 очков. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете, доведя матч до победы — 107:93.