Дабл-даблы Уолла и Портера помогли «Вашингтону» победить «Шарлотт» 

«Вашингтон Уизардс» одержал домашнюю победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, на перерыв команды ушли при счёте 51:50 в пользу гостей.
Определяющей в поединке стала третья четверть, в которой «Вашингтон» совершил впечатляющий спурт, оторвавшись от соперников на 13 очков. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете, доведя матч до победы — 107:93.
Самым результативным в составе победителей стал Отто Портер, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл в активе защитника Джона Уолла (15 очков+14 передач), вернувшегося в строй после двухмесячного отсутствия, ещё 22 очка у Брэдли Била. У «Шарлотт» 22 очка и 13 подборов в активе Дуайта Ховарда.