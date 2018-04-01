«Вашингтон» стал восьмой командой НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф

«Вашингтон Уизардс», выиграв матч у «Шарлотт Хорнетс», добился соотношения побед и поражений 42-34. Таким образом, «Вашингтон» гарантировал себе как минимум восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА и стал восьмой командой лиги, досрочно завоевавшей право выступить в плей-офф. «Уизардс» вышли в нокаут-раунд второй год подряд и четвёртый раз за последние пять лет. В каждом из предыдущих трёх случаев они доходили до второго раунда. На данный момент в Восточной конференции остались вакантными две путёвки в плей-офф.

Встреча завершилась домашней победой «Уизардс» со счётом 107:93.

Видео эпизодов матча «Вашингтона» и «Шарлотт» доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.