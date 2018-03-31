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Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
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Джеймс побил рекорд М. Джордана в НБА 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче Национальной баскетбольной аосоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» побил рекорд Майкла Джордана по серии игр, где он набрал 10 и более очков.
В прошедшей встрече, которая завершилась победой команды Джеймса со счётом 107:102, он набрал 27 очков. Данная игра стала для баскетболиста 867-й подряд, когда он уходил с паркета с двузначным количеством очков.
Рекорд Джордана — 866 матчей — держался с 2001 года.
Ранее сообщалось, что защитник «Олимпиакоса» Спанулис стал лучшим ассистентом в истории баскетбольной Евролиги.
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