Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили

Джеймс побил рекорд М. Джордана в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче Национальной баскетбольной аосоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» побил рекорд Майкла Джордана по серии игр, где он набрал 10 и более очков.

В прошедшей встрече, которая завершилась победой команды Джеймса со счётом 107:102, он набрал 27 очков. Данная игра стала для баскетболиста 867-й подряд, когда он уходил с паркета с двузначным количеством очков.

Рекорд Джордана — 866 матчей — держался с 2001 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Олимпиакоса» Спанулис стал лучшим ассистентом в истории баскетбольной Евролиги.