«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за сезон

«Хьюстон» установил новый рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий в течение одного сезона. Как сообщает официальный Твиттер лиги, у «Рокитс» после матча с «Сан-Антонио» (83:100) стало 1184 точных трехочковых бросков за сезон. Предыдущий рекорд (1181 попадание) принадлежал тоже «Хьюстону» и был установлен в прошлом сезоне.

Отметим, что команда еще может улучшить этот показатель, поскольку до конца регулярного чемпионата остается еще пять матчей.

James Harden drills it from deep! With that triple the @HoustonRockets set a new NBA single season record for 3-pointers made! #Rockets pic.twitter.com/nNDHZdq3UN

— NBA (@NBA) 1 апреля 2018 г.