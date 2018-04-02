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«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за сезон
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«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за сезон 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
«Хьюстон» установил новый рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий в течение одного сезона. Как сообщает официальный Твиттер лиги, у «Рокитс» после матча с «Сан-Антонио» (83:100) стало 1184 точных трехочковых бросков за сезон. Предыдущий рекорд (1181 попадание) принадлежал тоже «Хьюстону» и был установлен в прошлом сезоне.
Отметим, что команда еще может улучшить этот показатель, поскольку до конца регулярного чемпионата остается еще пять матчей.
James Harden drills it from deep! With that triple the @HoustonRockets set a new NBA single season record for 3-pointers made! #Rockets pic.twitter.com/nNDHZdq3UN
— NBA (@NBA) 1 апреля 2018 г.
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