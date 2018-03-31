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В Москве «Амкар» гораздо лучше играет с «Локо»
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В Москве «Амкар» гораздо лучше играет с «Локо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Амкар» выиграл у «Локомотива» домашний матч, который провел на поле соперника. Пермяки подтвердили статистику предыдущих лет, согласно которой им гораздо лучше удаются московские матчи с железнодорожниками. На стадионе в Черкизове красно-черные победили в пяти играх из 15, набрав 42,22% очков, тогда как на родной «Звезде» они были сильнее всего дважды при 35,71% очков. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как «Амкар» играл с «Локомотивом»
Город
% очков
Москва
12-23  42,22  Пермь
11-17  28,21  Всего
23-40  35,71  Трансляция матча «Амкар» — «Локомотив»
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