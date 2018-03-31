Саша Обрадович: «Астана» — очень атлетичная команда

Саша Обрадович : О финале будем думать завтра

«Астана» — очень атлетичная команда, одна из лучших по подборам в Единой лиге ВТБ. Для победы мы должны контролировать этот элемент игры, а также взять все лучшее от выхода в финал Кубка Европы. Думаю, игра будет отличаться от той, что была в первом круге, но она также должна закончиться нашей победой», — приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.