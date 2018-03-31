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Саша Обрадович: «Астана» — очень атлетичная команда
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Саша Обрадович: «Астана» — очень атлетичная команда 

Советский спорт 1 час назад
Саша Обрадович: О финале будем думать завтра
«Астана» — очень атлетичная команда, одна из лучших по подборам в Единой лиге ВТБ. Для победы мы должны контролировать этот элемент игры, а также взять все лучшее от выхода в финал Кубка Европы. Думаю, игра будет отличаться от той, что была в первом круге, но она также должна закончиться нашей победой», — приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.
Матч «Локомотив-Кубань» — «Астана» пройдет 1 апреля в Краснодаре и начнется в 15:30 по московскому времени.
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