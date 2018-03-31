«Зенит-2» проиграл «Ротору-Волгоград», пропустив на 88-й минуте

«Зенит-2» проиграл «Ротору-Волгоград» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за две минуты до конца основного времени матча забил вышедший на замену полузащитник волгоградской команды Олег Николаев

«Зенит-2» (28 очков) остался на предпоследнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, а «Ротор-Волгоград» набрал 32 очка и поднялся с зоны вылета на 15-ю позицию.