«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» — 6:0

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«Бавария» набрала 69 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» (48) — третья.