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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» — 6:0
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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» — 6:0 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
Первые пять голов в ворота соперника «Бавария» забила ещё до перерыва, а шестой — в концовке. Хет-трик в составе мюнхенской команды оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Томас Мюллер, Хамес Родригес и Франк Рибери.
«Бавария» набрала 69 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» (48) — третья.
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