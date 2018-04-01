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«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 2:0. Видеообзор матча
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«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 2:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 28 минут назад
«Бенфика» одержала победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 28-го тура португальской Примейры. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В концовке первого тайма Жонас вывел «Бенфику» вперёд, реализовав пенальти, а на 78-й минуте бразильский форвард оформил дубль.
«Бенфика» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице португальского чемпионата. «Витория» (33) — десятая.
Представляем вашему вниманию видеообзор матча «Бенфика» — «Витория Гимарайнш».
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