«Бенфика» — «Витория Гимарайнш» — 2:0. Видеообзор матча

«Бенфика» одержала победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 28-го тура португальской Примейры. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма Жонас вывел «Бенфику» вперёд, реализовав пенальти, а на 78-й минуте бразильский форвард оформил дубль.

«Бенфика» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице португальского чемпионата. «Витория» (33) — десятая.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча «Бенфика» — «Витория Гимарайнш».