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Дмитрий Комбаров: Хорошо, что во втором тайме «Спартаку» удалось поймать свою игру
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Дмитрий Комбаров: Хорошо, что во втором тайме «Спартаку» удалось поймать свою игру 

Советский спорт 29 минут назад
«Конечно, матч „Локомотива“ и „Амкара“ смотрели, за результатом следили, но говорить о „Локомотиве“ совсем не хочется, в оставшихся матчах нужно отталкиваться только от себя.
После матча с „Тосно“ Каррера сказал, что команда неправильно настроилась на игру и из-за этого провалила первый тайм? Со стороны, конечно, виднее, но матч для нас действительно получился сложным. Все ребята собрались после перерыва на матчи сборных, а это всегда непросто.
»Спартак» обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива»
Хорошо, что во втором тайме нам удалось поймать свою игру, мы практически не дали ничего создать у своих ворот. Да, в концовке где-то подсели, но главное, что сумели довести игру до победы», — цитирует Комбарова Sport24.ru.
«Спартак» набрал 47 очков и сократил до двух очков отставание от лидирующего «Локомотива», который имеет матч в запасе. У «Тосно» осталось 23 очка. Этот клуб идет 15-м, находясь в зоне прямого вылета.
В матчах следующего тура «Спартак» 8 апреля в гостях сыграет против «Анжи», а «Тосно» в этот день примет «Урал».
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