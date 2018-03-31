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Дженнингс и «Милуоки Бакс» заключили контракт до завершения сезона
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Дженнингс и «Милуоки Бакс» заключили контракт до завершения сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководство «Милуоки Бакс» договорилось о подписании нового контракта с разыгрывающим защитником Брэндоном Дженнингсом. Соглашение будет действовать до завершения нынешнего сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Ранее баскетболист и команда из Висконсина заключали два десятидневных соглашения.
За 20 дней действия предыдущих контрактов Дженнингс сумел убедить менеджмент «Милуоки» оставить его в коллективе до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 10 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем.
Это были первые поединки Брэндона в НБА за долгое время. Сезон он начинал в чемпионате Китая, а в состав «Милуоки» пробился посредством выступлений в Лиге развития.
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