Дженнингс и «Милуоки Бакс» заключили контракт до завершения сезона

Руководство «Милуоки Бакс» договорилось о подписании нового контракта с разыгрывающим защитником Брэндоном Дженнингсом . Соглашение будет действовать до завершения нынешнего сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Ранее баскетболист и команда из Висконсина заключали два десятидневных соглашения.

За 20 дней действия предыдущих контрактов Дженнингс сумел убедить менеджмент «Милуоки» оставить его в коллективе до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 10 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем.

Это были первые поединки Брэндона в НБА за долгое время. Сезон он начинал в чемпионате Китая, а в состав «Милуоки» пробился посредством выступлений в Лиге развития.