«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом», в котором Златан Ибрагимович оформил дубль.