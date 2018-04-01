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ЦСКА ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ростовом»
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ЦСКА ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ростовом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Батайске на стадионе «Локомотив — ДЮСШ №2» и завершилась со счётом 2:2.
На 21-й минуте Дмитрий Вебер вывел донскую команду вперёд, а в середине второго тайма полузащитник оформил дубль. На 75-й минуте нападающий «армейцев» Данила Янов сократил отставание в счёте, а спустя шесть минут восстановил статус-кво.
«Ростов» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. ЦСКА (53) — второй.
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