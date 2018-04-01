ЦСКА ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ростовом»

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Батайске на стадионе «Локомотив — ДЮСШ №2» и завершилась со счётом 2:2.

На 21-й минуте Дмитрий Вебер вывел донскую команду вперёд, а в середине второго тайма полузащитник оформил дубль. На 75-й минуте нападающий «армейцев» Данила Янов сократил отставание в счёте, а спустя шесть минут восстановил статус-кво.

«Ростов» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. ЦСКА (53) — второй.