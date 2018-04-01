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32 очка Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Бостоном»
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32 очка Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Бостоном» 

SPORT24.ru 35 минут назад
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» со счетом 110:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Демар Дерозан. На счету американца 32 очка. Форвард Серж Ибака и центровой Йонас Валанчюнас отметились дабл-даблами. В составе «Селтикс» форвард Маркус Моррис набрал 25 очков, и Джейсон Тэйтум — 24.
Стоит отметить, что «Бостон» после победы стал недосягаем для «Кливленд Кавальерс», идущим третьим в Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)«Бостон»: Моррис (25), Тейтум (24), Розир (21), Хорфорд (14). «Торонто»: Дерозан (32), Ибака (15 + 10 подборов), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Лоури (11), Ванвлит (11).
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