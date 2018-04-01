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«Бостон» победил «Торонто» и обеспечил себе минимум второе место на «Востоке»
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«Бостон» победил «Торонто» и обеспечил себе минимум второе место на «Востоке» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Бостона» нанесли поражение «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15).
Наибольший вклад в успех «Селтикс» внесли Маркус Моррис (25 очков) и Джейсон Тэйтум (24). терри Розир добавил в копилку 21 балл, Эл Хорфорд — 14.
У «Рэпторс» выделялся ДеМар ДеРозан, набравший 32 очка. По дабл-даблу оформили Серж Ибака (15 + 10 подборов) и Йонас Валанчюнас (13 + 11 подборов).
После этой победы «кельты» (53 победы, 23 поражения) обеспечили себе минимум второе место на «Востоке», став недосягаемыми для «Кливленда» (46-30). «Торонто» занимает первое место (55-21).
«Голден Стэйт» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Сакраменто» со счетом 112:96 (28:25, 29:24, 36:20, 19:27).
Кевин Дюрант принес «Уорриорз» 27 очков, Клэй Томпсон — 25, Куинн Кук — 10. У «Кингз» лучшими были Бадди Хилд (19) и Де'Аарон Фокс (15).
«Голден Стэйт» занимает второе место на «Западе» (55-21), «Сакраменто» — 12-й (24-53).
Другие результаты:
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19) «Нью-Йорк» — «Детройт» — 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30) «Майами» — «Бруклин» — 109:110 OT (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)
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