«Бруклин» без Мозгова в овертайме обыграл «Маймами»

"Бруклин Нетс" на выезде одержал победу над "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счетом 110:109 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Лучшим в составе победителей стал Рондэй Холлис-Джефферсон, набравший 20 очков и 14 подборов. У хозяв самыми результативными оказались Горан Драгич и Джеймс Джонсон, которые записали на свой счет по 18 очков.
Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
НБА. Регулярный чемпионат"Майами Хит" (Майами) — "Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — 109:110 ОТ (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)"Майами Хит": Джонсон — 18, Горан Драгич — 18, Олиник — 16, Уайтсайд — 14, Уэйд — 13, Ричардсон — 13, Уинслоу — 11, Бэббит, Хаслем, Микки, Уэйтерс, Эллингтон, Джонс, Адебайо, Уолтон, Макгрудер"Бруклин Нетс": Холлис-Джефферсон — 20, ЛеВерт — 19, Харрис — 13, Эйси — 13, Аллен — 12, Динуайдди — 12, Краббе — 10, Каннингем — 9, Кэрролл — 2, Расселл, Стаускас, Уайтхед, Окафор, Уэбб III, Дойл, Лин, Мозгов