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«Бруклин» без Мозгова обыграл «Майами»
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«Бруклин» без Мозгова обыграл «Майами» 

SPORT24.ru 1 час назад
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде в овертайме обыграл «Майами Хит» — 110:109. Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Рондэй Холлис-Джефферсон. В активе американца дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов. В составе «Хит» больше всех набрал разыгрывающий Горан Драгич — 18 очков.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
НБА. Регулярный чемпионат
«Майами» — «Бруклин» — 109:110 ОТ (32:22, 23:26, 21:32), 25:21, 8:9)«Майами»: Драгич (18), Джонсон (18), Олиник (16). «Бруклин»: Холлис-Джефферсон (20 + 14 подборов), Леверт (19 + 12 подборов), Эйси (13), Харрис (13).
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